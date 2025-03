Politie: meerdere mannen openden vuur in bar Toronto

De schutters waren volgens de politie gewapend met een aanvalsgeweer en handvuurwapens. De helft van de slachtoffers liep schotwonden op, anderen raakten gewond door rondvliegend glas. „Het motief voor deze schietpartij is op dit moment nog onduidelijk. We onderzoeken alle aanwijzingen,” aldus de politiefunctionaris. Die zei dat het van „veel geluk” getuigt dat geen van de slachtoffers is omgekomen.

Volgens MacIntyre zijn er ook beelden van de schietpartij en die heeft de politie inmiddels bekeken. Agenten zouden geschokt zijn geweest door wat ze zagen. „Deze kerels keken gewoon naar de menigte en begonnen daarna te schieten. Dus ik kan je nu al zeggen dat we alles uit de kast halen om ze te pakken te krijgen.” Op de beelden zou ook te zien zijn hoe mensen in de kroeg dekking zoeken of naar de kelder proberen te vluchten.

Het had volgens Canadese media juist een feestelijke nacht moeten worden in de bar. Die vierde de officiële opening. De daders zijn naderhand mogelijk gevlucht in een auto. Zeker een van de schutters zou een bivakmuts hebben gedragen.