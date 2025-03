Minister Veldkamp bezorgd om geweld in Syrië

Binnenland

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, is bezorgd over berichten over oplaaiend geweld in Syrië, meldt hij vrijdagavond laat op X. In het kustgebied in het noordwesten van Syrië zijn de hevigste gevechten uitgebroken sinds de val van het regime van Bashar al-Assad, eind vorig jaar. Aanhangers van het verdreven regime verzetten zich er tegen het nieuwe bewind.