Negentigste Boekenweek gaat op 12 maart van start

Het jaarlijkse leesfeest wordt op dinsdag 11 maart geopend in aanwezigheid van koning Willem-Alexander in het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag. Voor het openingsevenement komen alle nog levende auteurs van het Boekenweekgeschenk, Boekenweekessay en Boekenweekgedicht bij elkaar.

De allereerste Boekenweek ging in 1932 van start met de slogan ”Wie leest baat zijn geest”. Voor dat evenement werd een speciale uitgave gemaakt: iedereen die voor een rijksdaalder of meer aan boeken kocht, ontving een bundeling van bijdragen van Nederlandse schrijvers met als titel ”Geschenk”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een aantal jaren geen Boekenweek.

Omdat de Boekenweek in 2025 90 jaar bestaat, heeft de organiserende stichting CPNB een oude traditie nieuw leven ingeblazen: voor het Boekenweekgeschenk werd een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Schrijvers in Nederland en Vlaanderen mochten een novelle insturen die door een vakjury werd beoordeeld. In de jaren 40, 50 en 60 werd de schrijver van het Boekenweekgeschenk ook door middel van een wedstrijd gekozen. Hella S. Haasse brak in 1948 op die manier door met ”Oeroeg”.

Logo van de Boekenweek. beeld CPNB

Als winnaar kwam dit jaar ”De krater” van Gerwin van der Werf (1969) uit de bus (zie ”Boekenweekgeschenk laat bittere smaak na”). Wie tijdens de Boekenweek voor 15 euro aan boeken koopt, krijgt dit boekje in de (algemene) boekhandel cadeau.

Christelijke boek

Vrijwel parallel aan de Boekenweek loopt de Week van het christelijke boek; deze wordt georganiseerd door de brancheorganisatie voor christelijke boekhandels, uitgeverijen en distributeurs BCB en is speciaal bedoeld om het christelijke boek, de christelijke boekhandel en de christelijke auteur te promoten. De week heeft geen eigen thema, maar kent wel een christelijke variant van het Boekenweekgeschenk. Christelijke boekverkopers geven het actieboekje weg aan klanten die voor ten minste 15 euro aan boeken kopen.

Dit jaar is Frans Willem Verbaas de schrijver van het boekje, dat de titel ”De schilder en de prinses” kreeg (zie ”Christelijk actieboek: eerst zien, dan trouwen”). Het verhaal gaat over hofschilder Jan van Eyck in Portugal. Het actieboekje onderscheidt zich volgens BCB van het Boekenweekgeschenk doordat het verhaal de lezer troost of hoop geeft of christelijke normen en waarden uitdraagt.

Moerstaal

Het thema van de Boekenweek is dit jaar ”Je moerstaal”. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse schreef het bijbehorende essay met als titel ”Hèhè. Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben”. Dit essay kost 5,25 euro.

De Iraans-Nederlandse schrijfster Sholeh Rezazadeh (1989) schreef het Boekenweekgedicht bij het thema ”Je moerstaal”. Dit gedicht wordt op 9 maart gepubliceerd in het magazine Mezza en zal tijdens de Boekenweek ook te beluisteren zijn.

In het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag gaat op 12 maart de expositie ”90x Boekenweek: literatuur op de rode loper” open. In deze tentoonstelling belicht het museum aan de hand van zijn archief een aantal bijzondere verhalen uit de geschiedenis van de Boekenweek.

