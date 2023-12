Ze zat 57 jaar lang vrijwillig opgesloten in een kleine ruimte in de Utrechtse Buurtkerk en was geliefd in de hele stad vanwege haar wijze adviezen. Predikant en schrijver Frans Willem Verbaas raakte gefascineerd door het verhaal van de middeleeuwse kluizenares Suster Bertken en schreef een historische roman over haar leven.