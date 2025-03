Eerste kievitsei van het jaar gevonden in Brabantse Ravenstein

De kievit legt als een van de eerste weidevogels haar eieren. Mensen zien deze vondst ook als symbool voor het begin van het voorjaar. De vinder is Geurt Elemans, die al 27 jaar actief is als weidevogelbeschermer. De bescherming van weidevogels zoals de kievit, grutto en tureluur is belangrijk rond deze tijd van het jaar. In het voorjaar werken boeren ook veel op het land.

Vorig jaar werd het eerste ei op 2 maart gevonden in Beuningen in Gelderland. „De afgelopen jaren worden de eerste eieren steeds vroeger gemeld”, zegt LandschappenNL. Wanneer precies is afhankelijk van de weersomstandigheden.