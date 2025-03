Ook landelijke warmterecord van 7 maart verbroken met 19,0 graden

Om 14.40 uur steeg de temperatuur in Wijk aan Zee naar 19,0 graden. In het Limburgse Arcen was het op dat moment 18,9 graden. Het oude record stond op 18,8 graden en werd in 1906 genoteerd op het inmiddels opgeheven weerstation in Breda.

De verwachting is dat ook zaterdag zowel het officiële als het landelijke datum-warmterecord wordt verbroken. Die staan respectievelijk op 16,0 graden in De Bilt en 18,9 graden in Maastricht. Beide records werden in 2014 genoteerd.