Ds. M. de Jager neemt beroep aan naar hervormd Heerde

Hij bedankte voor het beroep van de gereformeerde kerk te Genemuiden.

Sinds januari 2021 is ds. De Jager predikant van de gereformeerde Brug-Es Kerk te Dwingeloo. Daarnaast is hij sinds 2023 ook missionair predikant voor de regio Zuid-West Drenthe, aangesteld door de IZB. Van 2019 tot 2020 was hij Jonge Theoloog des Vaderlands.

De hervormde gemeente te Heerde werd eerder gediend door ds. C.A. van der Graaf en ds. G.J. Röben.