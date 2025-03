Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail trad er op de hsl een seinstoring op nadat er werkzaamheden waren geweest aan de hogesnelheidslijn. Medewerkers zijn bezig met het vervangen van een onderdeel in een relaiskast. Er rijden tot zeker 10.45 uur minder treinen.

Bovendien kampt de Eurostar ook met problemen. In Parijs is het treinverkeer van en naar Gare du Nord volledig stilgelegd. Dat is het station waar de hogesnelheidstreinen vanuit onder meer Nederland aankomen.

Op de site van Eurostar is te zien dat verschillende treinen van Parijs naar Amsterdam vrijdagochtend niet rijden. Eurostar adviseert reizigers de reis te verplaatsen naar een andere reisdatum. „U kunt uw ticket gratis omwisselen om op een andere tijd of datum in dezelfde reisklasse te reizen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid”, zegt de vervoerder.