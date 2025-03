Van Weel praat met Sierra Leone over uitleveringsverzoek Bolle Jos

Het is niet duidelijk of dit het eerste gesprek was met de verantwoordelijke minister van het Afrikaanse land of dat er al sprake is van een arrestatie. Een woordvoerster van Van Weel wil daar niets over zeggen en geeft ook geen enkele toelichting over de berichten op X.

Van Weel meldt verder dat Leijdekkers „internationaal wordt gezocht voor ernstige misdrijven en er zijn sterke aanwijzingen dat hij momenteel in Sierra Leone verblijft. Om internationale ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen, zijn dit soort gesprekken essentieel. Criminelen mogen nergens vrij spel krijgen”, aldus de minister.

Nederland heeft op 6 februari het uitleveringsverzoek gedaan aan de autoriteiten van Sierra Leone. Van Weel schreef die dag op X dat hij hoopte „op snelle actie van de autoriteiten in Sierra Leone in dit gevecht tegen internationale ondermijnende criminaliteit”.