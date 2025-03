Oppositie: VVD heeft vooral zelf schuld aan probleem middenklasse

Partijleider Dilan Yeşilgöz erkent dat niet alles goed is gegaan de afgelopen vijftien jaar, maar dat er nu een „nieuw hoofdstuk” is aangebroken voor haar partij. „Ik sta hier niet alleen voor de miljardairs, of voor bedrijven die niet bijdragen aan de samenleving”, zei ze donderdag tijdens een Kamerdebat. „Ik sta hier voor iedereen die de nek uitsteekt en het land draaiende houdt.” Yeşilgöz wil onder meer dat werkenden er altijd meer op vooruitgaan dan mensen met een werkloosheidsuitkering, en dat de belasting op energie omlaag gaat. Ook moet de kinderopvang grotendeels gratis worden voor werkenden.

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) is niet onder de indruk. „Het plan verdient complimenten, maar stelt ook teleur. Het is links lullen, maar rechts vullen.” Volgens hem moet de VVD niet alleen „omlaagtrappen” naar mensen die het al zwaar hebben, maar ook „omhoog kijken” naar bedrijven en vermogenden. Klaver, maar ook Hans Vijlbrief (D66), wezen erop dat veel mensen meer kwijt zijn aan kinderopvang, omdat de vergoeding volgend jaar niet meegroeit met de stijgende kosten van de opvang. Hier heeft de coalitie afspraken over gemaakt.

Ook Pieter Grinwis (ChristenUnie) is kritisch op Yeşilgöz. De VVD wil dat het aantrekkelijk wordt om meer te werken, maar heeft volgens Grinwis zelf de afgelopen jaren hard ingezet op de arbeidskorting. Dat voordeel wordt steeds lager, naarmate iemand meer verdient. „De deeltijdcultuur heeft de VVD dan toch zelf in de hand gewerkt?” Joost Eerdmans (JA21) vindt het evenmin geloofwaardig dat de VVD iets gaat doen aan bijvoorbeeld de belasting op gasverbruik of de btw.

„Soms maak je pijnlijke keuzes”, zei Yeşilgöz. Ze benadrukte dat haar partij het nu anders wil doen.