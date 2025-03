Zendingsverklaring Lausannebeweging niet herzien

Dat meldde het Duitse persbureau Idea eerder deze week.

Het revisieverzoek was ingediend door deelnemers van de zendingsconferentie van de Lausannebeweging in september. Aanleiding tot het verzoek was dat de publicatie van het statement voor hen als een verrassing kwam. Deelnemers hadden volgens critici namelijk geen kans gehad om het document van tevoren in te zien. Daarbij zou het woord ”verklaring” de indruk wekken dat het om de verklaring van de deelnemers ging.

Andere deelnemers zeiden dat actuele kwesties als klimaatverandering of een veroordeling van de wapenindustrie en de omstandigheden waarin het Palestijnse volk verkeert, ontbraken. Als reactie op de vragen gaf de leiding deelnemers aan het einde van het congres de mogelijkheid om via een onlineformulier commentaar te geven op de verklaring.

De kritische opmerkingen zijn inmiddels door de organisatie besproken en worden meegenomen voor eventueel „toekomstig onderzoek”. Het document is volgens de persverklaring van de Lausannebeweging „het begin en niet het einde” van de theologische „vragen die aan de orde worden gesteld”.

Volgens het document brengen christenen overal ter wereld het Evangelie, maar is de kerk er vaak niet in geslaagd om bekeerlingen gehoorzaamheid te leren aan Christus’ oproep tot „radicaal discipelschap”. De Lausannebeweging is „verontrust” over de opkomst van „valse leerstellingen en pseudochristelijke levensstijlen die vele gelovigen wegleiden van de essentiële waarden van het Evangelie.”

De verklaring werd tijdens de zendingsconferentie van de Lausannebeweging gepresenteerd. De conferentie met 5000 deelnemers uit 200 landen, vond plaats in Incheon, Zuid-Korea.