Medtner (1880-1951) schreef 113 liederen, inclusief 2 vocalises. Met de uitgave van de vijfde en laatste cd, ”Medtner Geweihter Platz | Sacred Place”, besluiten Levental en Peters hun project. Zeven jaar lang stond hun leven grotendeels in het teken van de man die door Sergei Rachmaninoff „de grootste levende componist van zijn tijd” werd genoemd. Medtner werd geboren in Moskou, maar was deels van Duitse afkomst. Bijna de helft van zijn liederen is dan ook gecomponeerd op Duitse poëzie, die hij in het origineel kende.

Op de vijfde en laatste cd staan liederen op teksten van onder meer Nietzsche, Goethe, Eichendorf, Poesjkin en Lermontov. Bijna alle liederen gaan over Medtners zoektocht naar zichzelf, naar zijn drijfveren en naar zijn bron.

Medtner componeerde zijn leven lang in laatromantische stijl, onberoerd door de avant-gardistische stromingen van zijn tijd. Daardoor gold zijn werk al tijdens zijn leven als ouderwets en werd hij na zijn dood goeddeels vergeten. In de achterliggende decennia ontstond een voorzichtige herwaardering van zijn oeuvre. Hoewel Medtners contrapunt en modulatiekunst gedurfd en gecompliceerd zijn en er hoge eisen aan de musici worden gesteld, blijkt dat zijn liederen desondanks heel melodieus en sensitief zijn.

Medtner, Geweihter Platz, Sacred Place, Complete Songs, volume 5, Ekaterina Levental, Frank Peters; Brilliant Classics (96072); € 13,99; bestellen: klassiek.nl.

Zie ooknikolaimedtner.com.