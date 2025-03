De voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, presenteerde eerder een plan om 800 miljard euro vrij te maken voor defensie, onder meer door leningen en het oprekken van begrotingsregels. De Wever wijst erop dat dit „beheersbaar moet blijven. Anders vrees ik dat je naar een Europa gaat met te veel schulden, die weer met nieuwe schulden moeten worden opgelost. Daarmee bezwaar je de volgende generaties en zijn we niet meer klaar voor volgende crises.”

De Wever laat verder weten dat hij nog een akkoord moet vinden binnen zijn regeringsblok voor het ophogen van de Belgische NAVO-norm. „Wij waren al van plan om naar de 2 procent te gaan in 2029. Ik weet dat we een slechte leerling zijn. Het besef is er dat we het sneller moeten doen. Maar dat is aan de regering. U weet dat dit een land is met veel partijen, dus het is niet verstandig daar al te veel over te zeggen.”

„Het lijkt me logisch dat België troepen stuurt naar Oekraïne als Europa dat beslist”, zei hij verder. Daar is wel rugdekking vanuit de Verenigde Staten voor nodig, aldus de Belgische premier.

Verder meldde hij dat België in 2026 F-16’s zal leveren aan Oekraïne. De levering was al eerder toegezegd maar is uitgesteld omdat België nog geen F-35’s had om deze te vervangen. Voorafgaand aan de top had De Wever een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarin verzekerde hij de president van de onverminderde Belgische steun aan Oekraïne.