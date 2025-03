Geldvragen triggerden Van der Spek tot onderzoek naar Spoorloos

Het onderzoek van Van der Spek naar Spoorloos begon doordat hij een tip kreeg om Barbara Quee te bellen, die het vermoeden had dat zij door Spoorloos aan een verkeerde familie was gematcht. Via haar raakte hij in contact met andere mensen die mogelijk gedupeerd waren, onder wie Kristian van der Mark.

Ook hoorde Van der Spek over een man die door stichting Wereldkinderen, met ook Vela als tussenpersoon, aan een familie in Colombia was gekoppeld. „Hem was verteld dat zijn moeder was overleden en dat hij nog een halfzus had. Hij heeft duizenden euro’s overgemaakt aan die halfzus waarna hij op haar socialmediapagina ontdekte dat zijn moeder levend bleek te zijn.”

Later hoorde Van der Spek dat ook Van der Mark door Vela was gevraagd geld over te maken om de scholing van zijn vermeende halfbroer te bekostigen. De school bleek niet te bestaan. „Alles bij elkaar genomen waren dat voor mij voldoende triggers om naar Colombia af te reizen met Quee en Van der Mark. Wij hebben daar onder meer door een DNA-test de biologische moeder van Van der Mark gevonden.”

Van der Spek onthulde enkele jaren geleden in zijn programma Oplichters Aangepakt dat deelnemers van het KRO-NCRV-programma Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. Later kwamen nog meer mismatches aan het licht.