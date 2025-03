Brandweer: oorzaak brand Arnhem nog onbekend

Binnenland

Over de oorzaak van de grote brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak in het historische centrum van Arnhem is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de brandweer ter plaatse. Een nacht eerder was er ook een brand in een meubelzaak ergens anders in de stad. Of er een verband is tussen de twee branden weet de brandweer ook nog niet.