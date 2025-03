Instortingsgevaar bij door brand getroffen panden Arnhem

„De kern van het blok is helemaal weggebrand”, vervolgt de woordvoerder. „Er moet nu besloten worden wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld of we de panden gaan slopen.”

De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag in een zaak voor feestartikelen. Het vuur is „zo goed als onder controle”, aldus de woordvoerder. Alleen kunnen de hulpdiensten de kern van de brand nog niet bereiken. „Wel weten we zeker dat de brand niet meer kan overslaan naar andere panden.”