EenVandaag: Meer mensen willen of hebben een noodpakket

Volgens experts moeten we in de toekomst serieus rekening houden met een grootschalige stroomuitval van meerdere dagen. Bijvoorbeeld door een cyberaanval of sabotage, maar ook door overbelasting op het stroomnet. Vier op de tien (42 procent) achten die kans (redelijk) groot, vorige zomer was dat nog 34 procent.

Mocht Nederland meerdere dagen zonder stroom komen te zitten, kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld geen stromend water, geen openbaar vervoer of geen digitaal betaalverkeer. Slechts drie op de tien (29 procent) van de ondervraagden verwachten dat de overheid snel paraat staat om hen te helpen.