Twee doden na ernstige aanrijding bij Ommen

Binnenland

Op de N36 boven het Overijsselse Ommen is iets voor 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag een ernstige aanrijding geweest met twee voertuigen, waaronder een kleine vrachtwagen. Beide bestuurders zijn daarbij overleden, meldt de politie. Of er nog andere inzittenden waren, is onbekend.