Portugese premier zet baan op het spel met vertrouwensstemming

Montenegro staat onder druk omdat het bedrijf van zijn familie volgens de oppositie zou hebben geprofiteerd van overheidscontracten. De premier ontkent dat er sprake was van belangenverstrengeling en hoopt met een vertrouwensstemming een einde te maken aan de politieke crisis, desnoods met nieuwe verkiezingen.

Het is niet duidelijk wanneer die stemming plaatsvindt. De twee grootste oppositiepartijen hebben al aangegeven dat ze het kabinet weg willen stemmen, waardoor een meerderheid voor de regering onwaarschijnlijk is. De centrumrechtse Montenegro, die pas een jaar premier van Portugal is, verklaarde al dat hij bij eventuele nieuwe verkiezingen opnieuw verkiesbaar zal zijn.