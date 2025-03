Zorginstelling ‘stak hand in vuur’ voor pleeggezin Vlaardingen

Binnenland

Pleegzorgorganisatie Enver, die betrokken was bij het meisje dat zwaar is mishandeld in een pleeggezin in Vlaardingen, „stak een hand in het vuur” voor dat gezin. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs) zei tijdens een debat in de Tweede Kamer dat de school, die vermoedens had van huiselijk geweld, het meisje daarom terug liet gaan naar het gezin, terwijl ze verwondingen had.