Koning nodigt regeringsleiders tijdens NAVO-top uit voor diner

„De NAVO-top is extreem belangrijk voor de NAVO en Nederland, en we gaan ervan uit dat de hele wereld zeer kritisch zal kijken wat daar gebeurt”, zei de koning. „De Security Summit in 2014 in Den Haag bood mij de kans om een diner aan te bieden aan alle regeringsleiders op Huis ten Bosch. Datzelfde zal ik gaan doen tijdens de NAVO-top in Den Haag.”

De koning verheugt zich erop „alle staatsleiders en regeringsleiders op de NAVO-top op Huis ten Bosch te ontvangen voor een diner. We gaan er samen een mooie avond van maken.”

Willem-Alexander beklemtoont dat hij tijdens de NAVO-top „beschikbaar is voor de minister-president, maar ook voor de secretaris-generaal van de NAVO voor ontvangsten. We moeten als Nederland duidelijk laten zien dat we vertrouwen hebben in het leiderschap van de EU en de toekomstige trans-Atlantische samenwerking. Daar hebben we tachtig jaar vrede en veiligheid door gekend. En we hopen die relatie nog heel lang te onderhouden.”