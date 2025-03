Nieuwe dubbeldekker NS komt jaar later door overstroming fabriek

Binnenland

De nieuwe dubbeldekkers die de NS heeft besteld komen een jaar later in de dienstregeling dan eerder verwacht. De spoorvervoerder toonde woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers een model op ware grootte dat een indruk geeft van de buiten- en binnenkant van de trein. Aanvankelijk was de verwachting dat de nieuwe trein in 2028 zou gaan rijden, nu wordt ervan uitgegaan dat de eerste exemplaren in 2029 op het spoor komen.