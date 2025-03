Struycken betreurt dat pleegmeisje Vlaardingen vastzat in systeem

Binnenland

Staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming „betreurt het” dat het pleegmeisje in Vlaardingen „bekneld zat in het systeem”. „Het spijt mij verschrikkelijk”, zei de NSC-bewindsman woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij zei dat er een collectieve verantwoordelijkheid was van alle betrokken organisaties en overheden, waaronder de rijksoverheid.