Burgemeester Vlaardingen stopt in januari, wil tijd voor naasten

Wijbenga zegt met de ziekte van zijn vrouw door een moeilijke periode te zijn gegaan. Twee jaar geleden werd bekend dat Van Nieuwenhuizen, die in het kabinet-Rutte III minister van Infrastructuur en Waterstaat was en nog tot oktober voorzitter is van brancheorganisatie Energie-Nederland, borstkanker had. Een paar maanden later deelde zij dat de tumor succesvol was verwijderd en dat er geen uitzaaiingen waren aangetroffen.

Wijbenga zegt dat hij en zijn vrouw altijd met Vlaardingen verbonden zullen blijven. Hij zegt ook trots te zijn op de „goede stappen” die in de gemeente zijn gezet en waaraan hij heeft kunnen bijdragen, zoals op het gebied van evenementen en leefbaarheid.

„Tegelijkertijd realiseer ik me dat er nog voldoende uitdagingen zijn”, aldus de burgemeester van de gemeente die de afgelopen periode regelmatig in het nieuws was. Zo was er veel aandacht voor het zwaar verwaarloosde pleegmeisje in Vlaardingen. Ook werd de gemeente tijdens zijn ambtsperiode getroffen door een reeks explosies, gericht tegen een loodgieter die afgelopen augustus overleed.