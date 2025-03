Wethouder Hilversum neemt ontslag om conflict over Gaza-standpunt

De e-mail van de familie was gericht aan alle wethouders, maar Heller dacht dat de mail aan hem persoonlijk was gericht. Hij noemt dat „een grote inschattingsfout” en biedt daarvoor zijn excuses aan. Maar hij „kan en wil” geen afstand nemen van de inhoud van zijn mail, waarin hij onder meer meldt dat het Israëlische leger sinds de inval in Gaza ruim 15.000 kinderen direct heeft gedood.

De rabbijn bestempelde de e-mail als „antisemitisch”, zegt Heller. Daarop volgden gesprekken binnen het college, waarbij duidelijk werd dat zijn standpunt over Gaza als „problematisch werd ervaren, deels vanwege de dreiging van mogelijke publicitaire acties vanuit organisaties als het CIDI en Christenen voor Israël”, aldus de oud-wethouder.

„Als mijn standpunten in deze extreem gepolariseerde tijd onverenigbaar zijn met wethouderschap, de meest fantastische functie ter wereld, dan doet me dit enorm verdriet - maar dat is een volstrekt verwaarloosbare prijs vergeleken met de immense prijs die de kinderen in Gaza dagelijks betalen”, aldus Heller.