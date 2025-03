Ketheltunnel in Schiedam dicht na ongeluk

Binnenland

In de Ketheltunnel op de A4 van Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Daarom is de tunnel bij Schiedam in beide richtingen dicht. Een politiewoordvoerder laat weten dat de tunnelbuis richting Rotterdam binnen afzienbare tijd weer opengaat, maar die richting Den Haag nog enkele uren dichtblijft.