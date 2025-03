Kraanmachinist deelt foto’s van uitzicht op grote hoogte

Uitzicht over de binnenstad van Utrecht. beeld Geurt van Roekel

Van Roekel heeft duizenden volgers op sociale media. Hij post bijna dagelijks prachtige foto’s vanuit de cabine van zijn torenkraan. Ze zijn regelmatig te zien in weerberichten van de journaals.

De inwoner van Bennekom gaat 1 juli met pensioen na 45 jaar bij de Koninklijke BAM Groep te hebben gewerkt. In 1989 maakte hij de overstap van timmerman naar torenkraanmachinist. „Het werk in de bouw is fysiek zwaar. Dat zou ik nooit tot mijn 67e hebben volgehouden. Het werk in de kraan wel.”

Mentaal zwaar is het wel omdat het om precisiewerk gaat. „Ik sta de hele dag aan, moet mijn ogen en oren goed de kost geven. Een foutje bij mij boven, kan beneden heel wat schade aanrichten.” Gelukkig heeft Van Roekel nooit iets ernstigs op dat vlak meegemaakt.

Elke morgen gaat Van Roekel met een liftje 50 meter omhoog. De laatste 35 meter klimt hij verder naar boven. Eenzaam voelt de Bennekommer zich nooit. „Ik heb de hele dag via de portofoon contact met de mensen beneden.”

De giek van zijn kraan is 61,5 meter lang, dus tot zover kan hij reiken. Het zwaarste dat de torenkraan kan tillen, weegt 20 ton. Maar dan is de reikwijdte maximaal 27 meter.