Schoorsteenbrand in Rotterdam, vier huizen ontruimd

Binnenland

In een huis aan de Bergselaan in de Rotterdamse wijk Noord heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. De brand ontstond rond 02.30 uur in de schoorsteen en sloeg over naar naastgelegen woningen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden en meldde rond 05.00 uur dat het vuur was geblust.