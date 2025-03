Brand in discotheek Leeuwarden, omliggende panden ontruimd

Binnenland

In een discotheek aan het Ruiterskwartier in de binnenstad van Leeuwarden is brand uitgebroken. Het is een uitslaande brand en de brandweer meldt dat er sprake is van rookontwikkeling bij meerdere omliggende panden. De straat is rond de verschillende horecagelegenheden afgezet voor de hulpverlening, meldt de politie.