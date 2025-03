Zwaargewonde op straat in Sint-Oedenrode, verdachte aangehouden

Het slachtoffer was buiten bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op X.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens de politie is nog veel onduidelijk. Omroep Brabant meldt dat de man uit een raam zou zijn gevallen. De politie kon dit zaterdagavond nog niet bevestigen, „omdat eerst goed onderzoek moet worden gedaan”, aldus de woordvoerder.