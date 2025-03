Starmer verzekert Zelensky van steun bij ontvangst in Londen

Zelensky kreeg een warm onthaal van de Britse premier, die zei dat Zelensky „zeer, zeer welkom” was in zijn ambtswoning. De twee begroetten elkaar met een handdruk en een omhelzing.

Starmer zei dat het VK Oekraïne „zo lang als nodig is” zal steunen en vastberaden is om te werken aan een duurzame vrede voor het land. Zelensky bedankte hem voor de steun en bedankte ook koning Charles die hem zondag zal ontvangen.

Vrijdagavond was Zelensky nog in Washington, waar een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis uitliep op ruzie.