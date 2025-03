Geen bloedbad in India na oproep tot slachting christenen

„Slacht hen die onze moeder koe slachten. Vraag niet of zij de doodstraf krijgen, maar dood henzelf. Wacht niet tot het moment dat er een wet is die ons dit toestaat.” Die oproep deed shankaracharya Avimukteshwaranand, een hindoeleider, op 8 januari in de Indiase stad Prayagraj.

Adash Soni, een geradicaliseerde hindoe, versterkte deze oproep in een veel op social media gedeelde toespraak. Hij noemde drie christelijke dorpen in de regio Chattisgarh die hij zaterdag wilde aanvallen met een militie van 5000 mensen, om christenen te doden en te verminken.

Finny Philip uit India. beeld RD

Dat bleek een loos dreigement. Eind februari zei Soni zelf al dat de video fake was, wat bevestigd werd door onder andere het Indiase nieuwskanaal Etvbharat. Het doel van de video zou geweest zijn om verdeeldheid te veroorzaken tussen christenen en hindoes door moslims, zegt Finny Philip, rector van het Filadelfia College voor voorgangers in Noord-India.

Philip relativeerde de oproep eerder al, door te stellen dat zowel shankaracharya Avimukteshwaranand als Soni weinig aanzien en respect ontvangen bij de Indiase overheid.

„Door Gods genade zijn er geen incidenten gemeld”, zegt Philip zaterdag. „De internationale druk op minister-president Modi en de Indiase regering heeft daar ook aan bijgedragen.”

Gebedsbijeenkomsten

In Nederland werden voorafgaand aan zaterdag diverse gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) had vrijdag uitgeroepen tot een dag van vasten en gebed. Naar aanleiding van dat initiatief baden en vastten via de WhatsAppgroep ”Samen bidden” van Marga Kater en Herman de Vries meer dan 500 Nederlandse christenen. Ook kerken organiseerden bijeenkomsten, waaronder de Ichthuskerk in Alblasserdam, een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In Urk was er vrijdagavond een interkerkelijke bidstond waarin India centraal stond.

De interkerkelijke bidstond in Urk. beeld RD

Philip dankt de kerken die wereldwijd gebeden hebben. „Het gebed kan een groot verschil maken in een dergelijke situatie. God is aan het werk.”

De toestand voor de christelijke bevolkingsgroep in India blijft zorgelijk. Het aantal geweldsincidenten verzesvoudigde in de afgelopen tien jaar, concludeerde United Christian Forum (UCF) in 2024. De organisatie startte in 2014 met het documenteren van agressie. De teller kwam dat jaar op 120 incidenten. In 2023 was het al toegenomen tot 779 incidenten, maar dat is volgens UCF slechts het topje van de ijsberg.

Het geweld wortelt in de ideologie van de Hindutva-beweging, die India wil omvormen tot een hindoestaat. Zij dwingen christenen met intimidatie en geweld om terug te keren tot het hindoeïsme.