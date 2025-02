Hindoeleiders roepen op tot doden christenen op 1 maart

Op 8 januari vergaderden voor het eerst in de geschiedenis drie hindoeleiders, ”shankaracharya’s”, in de stad Prayagraj. De leiders uit drie verschillende Indiase regio’s benadrukten tijdens deze ontmoeting dat de regering het slachten van koeien moet verbieden, omdat koeien in het hindoeïsme heilige dieren zijn. Ze deden een voorstel aan de overheid om de koe uit te roepen tot ”Moeder van de Natie”. Dat ligt problematisch in India, omdat er door de beschermde status van de koe juist een koeienoverschot is.

„Omdat de politie ons toch niet tegenhoudt, nemen wij het recht in eigen hand” Aadesh Soni, radicale hindoe

Aansluitend op zijn statement riep shankaracharya Avimukteshwaranand dat er duizend hindoes op pad moesten gaan. Hun opdracht aan hen was: „Slacht hen die onze moeder koe slachten. Vraag niet of zij de doodstraf krijgen, maar dood henzelf. Wacht niet tot het moment dat er een wet is die ons dit toestaat.”

Opzwepend

Deze oproep werd nog aangemoedigd door een toespraak van Aadesh Soni. Hij is een hindoe die zichzelf coach noemt en die de afgelopen jaren geradicaliseerd is. Zijn toespraak is gedeeld op sociale media. Soni noemt drie christelijke dorpen in de regio Chattisgarh die hij wil aanvallen op 1 maart. „Omdat de politie ons toch niet tegenhoudt, nemen wij het recht in eigen hand. We zullen met een militie van 5000 mensen komen, en christenen doden en verminken.” Soni verwacht hulp van de Bharatiya Janata partij, de huidige regeringspartij.

In het hindoeïsme heeft de koe een heilige status. Hindoeleiders hebben in een vergadering op 8 januari de regering opgeroepen om die status beter te waarborgen. Ook riepen ze hindoes ertoe op christenen te doden op zaterdag 1 maart. beeld Jaco Klamer

Soni’s haattoespraak roept op tot geweld. „Zie je christenen, ga hun huizen binnen en dood iedereen. Niemand mag ontsnappen. De christenen hebben koeien geslacht, die we beschouwen als onze moeder. Op dezelfde manier zullen wij hun moeders en kinderen slachten. Het beschermen van koeien is onze heilige plicht.” Hij roept ook op om de dochters en schoondochters van christenen de kleren van het lijf te rukken en hen naakt door de dorpen te voeren.

Alle middelen

Voorganger en leider van het Chattisgarh Christian Forum Arun Pannalal heeft een video online geplaatst om deze bedreiging onder de aandacht te brengen. Vanwege het plaatsen van deze video dreigt de politie van Chattisgarh hem te arresteren.

Christelijke opinieleider Vishal Mangalwadi stuurde een brief naar de Indiase president Modi en andere regeringsleiders, onder wie Trump. Hij roept hen ertoe op een bloedbad te voorkomen. „De regering mag deze dreiging niet ontkennen.” Mangalwadi refereert aan de moord op evangelist Graham Staines en zijn twee zoons. Die werden in 1999 verbrand door ”koeienbeschermers”.

Nuance

Finny Philip, rector van het Filadelfia College voor voorgangers in Noord-India, relativeert de invloed van shankaracharya Avimukteshwaranand. „Hij heeft de overheid vaak bekritiseerd en zijn voorstellen worden niet serieus genomen.” Ook voor Soni geldt dat hij weinig respect geniet, aldus Philip. „Hij is sinds enkele jaren actief in rechtsgeoriënteerde hindoegroepen en heeft zichzelf uitgeroepen tot koeienbeschermer. Ik zie iemand die de staat niet achter zich heeft staan, maar daar wel zijn best voor doet.”

Tegelijk waarschuwt Philip om de situatie niet te licht op te nemen. „We proberen de dreiging op elk niveau onder de aandacht van de autoriteiten te krijgen. Deze oproepen vereisen een goed gecoördineerde, wettelijke reactie.”

Directeur-bestuurder van SDOK André van Grol roept christenen op om vrijdag te bidden en te vasten voor christenen in India. „De oproep van de hindoeleider doet me denken aan het Bijbelboek Esther, waarin Haman het op het volk van de Joden voorzien heeft en zich als doel stelde het uit te roeien. Daarom riep Esther het volk op om drie dagen te bidden en te vasten. God veranderde daarop het hart van koning Ahasveros. Namens christenen in India roep ik christenen in Nederland op tot vasten en gebed om bescherming van onze broeders en zusters in het land en bekering van deze radicale hindoeleider en zijn aanhang. Een van onze partners in India stuurde ons dit gebedsverzoek: „Bid voor de radicale hindoes, dat hun harde hart zacht zal worden en dat zij ontvankelijk worden voor de liefde en vergeving die God schenkt”.”