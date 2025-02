Meer dan 500 mensen uit WhatsAppgroep bidden en vasten voor India: „Je kunt dit niet alleen doen”

De groep onderhoudt contact via WhatsApp. Marga Kater uit Urk heeft de groep opgezet. Ze is beheerder van de groep, samen met Herman de Vries. Zij hebben als enigen het recht om berichtjes te plaatsen. Deze week bereidden ze samen de berichten voor die ze in de loop van deze dag plaatsen in de appgroep.

Marga Kater. beeld Marga Kater

Kater en De Vries zijn beiden vrijwilligers bij Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). „Maar onze betrokkenheid bij HVC staat eigenlijk los van deze actie. In een aflevering van Family7 deed Richard Groenenboom van Stichting De Ondergrondse Kerk de oproep om te bidden en te vasten voor de situatie daar. Het werd voor mij meteen heel concreet: we gaan bidden en vasten op 28 februari en gebruiken de appgroep om elkaar te ondersteunen. Daarop hebben Herman en ik het plan verder uitgewerkt.”

In de appgroep deelt Kater om de twee uur een bemoediging. Daar staat bijvoorbeeld in: „Heel de wereld woedt, machten gaan tekeer. Toch is er slechts één Koning Die regeert.” Ook deelt ze tips om het vasten vol te houden: „Het drinken van bouillon neemt de trek weg en zorgt ervoor dat je niet duizelig wordt.”

Verder post ze Bijbelteksten, zoals 2 Kronieken 20:3, waarin koning Josafat een vasten uitroept in heel Juda. De teksten geeft ze ook in het Engels weer, „want ik hoorde dat zelfs mensen uit Australië zijn aangesloten bij de appgroep”.

„Het is goed om met zo veel Nederlandse christenen mee te lijden met de christenen in India” Marga Kater, beheerder WhatsAppgroep

De appgroep ”Samen bidden” bestond al eerder, omdat Kater al een groep mensen had verzameld om te bidden voor een christelijk meisje in Nigeria, Leah Sharibu, dat ontvoerd is door Boko Haram. „We waren met twintig bidders. Maar deze week is de groep dus flink uitgebreid.”

Hoe vind je het dat er zo veel mensen meedoen?

„Het is heel overweldigend. Gisteravond zag ik 288 deelnemers, inmiddels zijn het er meer dan 560. Ik ben er blij mee. Wij hebben het hier zo goed. We kunnen het Evangelie met onze kinderen delen. We zijn vrij. Het is daarom goed om met zo veel Nederlandse christenen mee te lijden met de christenen in India.”

Lukt het om het vasten vol te houden?

„Ik ben hier thuis. Heel de dag ligt mijn Bijbel open op tafel. Als je bijvoorbeeld moet werken, is het vast lastiger om te vasten. Het scheelt enorm om te weten dat we dit met zo veel mensen samen doen.

Ik merk wel dat, wanneer ik ga bidden, de duivel ook aan het werk gaat. Ik kreeg een berichtje van iemand: „Mooie vrouw, je bent een generaal in Gods koninkrijk.” Ik kreeg het gewoon op m’n zenuwen. Dat ben ik helemaal niet en dat wil ik helemaal niet. Ik wil nederig blijven. Het gaat om Gods werk. Herman en ik zijn slechts instrumenten in Zijn hand.”

Deze week bracht predikant en hoofd van een evangelistenopleiding Finny Philip uit India wat nuance aan in de berichtgeving. Hij zei dat de hindoeleiders die de oproep deden weinig steun genieten van de overheid.

„O, gelukkig. Dat is voor mij een opluchting. Ik ben blij dat je dit zegt. Hoe dan ook blijft ons gebed wel heel hard nodig. Ik hoop daarom ook dat deze gebedsgroep voort blijft bestaan. Het is belangrijk dat mensen niet in het algemeen bidden. Ik hoor vaak de vervolgde kerk als gebedspunt noemen, en dan is dat punt weer klaar. Maar als je stilstaat bij voor wie je bidt, je er een gezicht en een naam bij in je hoofd hebt, wordt bidden heel anders.”