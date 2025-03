Twee mannen vast voor inbraken door heel Nederland

Ze kwamen in beeld in januari na een inbraak aan de Merellaan in Aerdenhout. Een oplettende voorbijganger zag dat er een raam werd ingegooid. De deur van het huis was geforceerd en het alarm loeide, waarop de daders ervandoor gingen in een auto. De passant belde de politie en noteerde het kenteken. Daardoor kon de auto worden stilgezet in Warmond. In de auto zijn inbrekerswerktuigen gevonden.

Door sporenonderzoek kon de recherche de twee Amsterdammers in verband brengen met inbraakzaken in Bloemendaal, Velsen, Nijkerk en Wassenaar.