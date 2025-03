Familie Babayants honderd dagen in kerkasiel in Kampen

Binnenland

De Oezbeekse familie Babayants verblijft precies honderd dagen in een kerk in Kampen. Algemeen secretaris van de Protestantse Kerk René de Reuver brengt zaterdagmiddag daarom opnieuw een bezoek aan de familie. In december vorig jaar ging hij ook al langs bij het gezin, dat in de Open Hof in kerkasiel zit. Het gezin wacht zaterdag ook exact 4000 dagen op een verblijfsvergunning.