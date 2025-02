Sluis Lith ‘tot nader order’ gesloten, woensdag deur uitgehesen

De grote sluiskolk raakte beschadigd doordat een binnenvaartschip er tegenaan voer op 18 februari. De schade aan de deur zit ook onder water. Een duikteam kon eerder niet goed bepalen wat de schade was, zegt de woordvoerder. Als de deur eruit is, wordt duidelijk of deze kan worden hersteld of dat er een nieuwe deur nodig is.

De kleine kolk is wel open. Daar kunnen schepen doorheen tot 113,5 meter lang en 7,10 meter hoog.