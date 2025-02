Toezichthouder wil kwaliteitsgarantie bij versterking Groningen

Veel werkprocessen zijn wel op orde, maar mogelijk zijn door ontbrekende controle fouten in de versterkingsadviezen en uitvoering niet opgemerkt, aldus het SodM. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren tekent wel aan dat een fout niet direct betekent dat een woning onveilig is. „Fouten en onvolkomenheden zijn echter altijd schadelijk voor het vertrouwen van bewoners.”

De NCG wijst erop dat versterkingsmaatregelen vaak steviger worden uitgevoerd dan nodig is. „Door het stopzetten van de gaswinning in het Groningenveld zijn de aardbevingskrachten afgenomen en meestal lager dan waarmee NCG heeft gerekend.” De coördinator gaat evenwel aan de slag met het onderzoek. „Het laat ons zien hoe we ons werk nog beter kunnen maken en dat gaan we doen.”

Journalistiek platform Pointer berichtte onlangs over „grove fouten” in de versterkingsadviezen. De NCG kondigde toen aan de omvang en oorzaak van het probleem te laten onderzoeken.

De versterkingsoperatie zou eigenlijk in 2028 klaar moeten zijn, maar dat is niet haalbaar. NCG-directeur Ferwerda kondigde deze week aan dat het werk mede door capaciteitsgebrek drie of vier jaar uitloopt. „Snelheid en kwaliteit gaan gewoon niet altijd hand in hand.”