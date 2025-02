Regering VS geeft Epstein-documenten vrij

„Dit is in lijn met het streven van president Trump naar transparantie en het oplichten van de sluier over de weerzinwekkende daden van Jeffrey Epstein en zijn handlangers”, aldus de justitieminister in een persbericht.

Onder de vrijgegeven documenten zijn contactlijsten en vluchtplannen van zijn metgezel en medeplichtige Ghislaine Maxwell, de dochter van de Britse tycoon Robert Maxwell. Zij zit sinds 2022 een gevangenisstraf van twintig jaar uit in New York. Ze werd veroordeeld voor het groomen van vier minderjarige meisjes.

De documenten waren eerder uitgelekt, maar waren nog niet formeel door de Amerikaanse regering vrijgegeven, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De documenten leken niet direct een grote onthulling te bevatten.