Stikstofuitspraak raakt 800 vergunningaanvragen in Noord-Brabant

1100 eerder gedane aanvragen van onder meer veehouderijen die willen verduurzamen wachten al langer op een beoordeling. Ook voor 326 zogeheten PAS-melders is er nog geen duidelijkheid. PAS-melders zijn bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden voor de hoeveelheid stikstof die ze uitstootten. Na een eerder vonnis van de Raad van State hebben ze alsnog een vergunning nodig. Door de stikstofproblemen worden nog nauwelijks vergunningen verleend en zijn deze bedrijven formeel illegaal.

Noord-Brabant overlegt, met andere provincies, met het Rijk over de situatie. Brabant neemt voorlopig alleen besluiten over vergunningen die niet worden geraakt door deze uitspraak. Ondanks alle beperkingen kan het onderhoud aan de provinciale wegen doorgaan, net als bijvoorbeeld een woningbouwproject waarbij elektrisch materieel wordt ingezet. Daarbij is onderbouwd dat ze geen effect hebben op beschermde Natura 2000-gebieden.

Gedeputeerde Wilma Dirken (stikstof) vindt de nu in kaart gebrachte gevolgen van de RvS-uitspraak groot „en voelbaar in alle sectoren”. Zij verwacht daadkrachtige voorstellen van de ministeriële commissie die onder leiding van premier Dick Schoof op zoek gaat naar oplossingen. „Door de gerechtelijke uitspraken zie ik dat op rijksniveau het besef is doorgedrongen dat dit heel urgent en belangrijk is. En dat ministeries moeten samenwerken om snel een oplossing te vinden”, stelt Dirken.

De provincies hebben ook een commissie gevormd die oplossingen voor de stikstofproblemen probeert te vinden. Die groep wordt geleid door de Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema. Het eerste gesprek tussen de twee commissies is binnenkort.