Felipe krijgt eredoctoraat van Universiteit van Alcalá

De koning heeft met zijn frequente bezoeken een positieve bijdrage geleverd aan het imago van de universiteit, laat de UAH in een verklaring weten. Het is de eerste Spaanse universiteit die een eredoctoraat verleent aan de koning. Eerder ontving Felipe al een eredoctoraat van de Universiteit van Napels Federico II.

Het Spaanse hof zond de ceremonie in een livestream uit. Felipe droeg een rode mantel en kreeg later ook een zogeheten biretta op zijn hoofd gelegd. Zijn vrouw, koningin Letizia, was ook aanwezig. De vorst gaf een korte toespraak. Daarin richtte hij zich onder meer tot juristen die bij de ceremonie aanwezig waren. Felipe stelde dat het belangrijk is dat juridische taal duidelijk en toegankelijk is voor burgers. Ook stond hij stil bij kunstmatige intelligentie en benadrukte hij dat regulering noodzakelijk is.