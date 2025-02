Vogels van kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep

Binnenland

Alle vogels op een kinderboerderij in het Brabantse dorp Hapert worden donderdag gedood omdat de vogelgriep er is vastgesteld. Volgens de gemeente Bladel, waar het dorp in ligt, is het risico dat mensen besmet raken heel klein. De kinderboerderij spreekt van „een verdrietige dag voor ons, maar noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen”.