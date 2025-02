Duitse CDU-leider Merz brengt verrassingsbezoek aan Macron

De twee zouden hebben gesproken over het gewijzigde Amerikaanse standpunt over de oorlog in Oekraïne en over de Europese defensie, maar lieten daarover niets los na afloop van hun drie uur durende ontmoeting. Er zijn in de Europese Unie zorgen over een vredesakkoord tussen Rusland en de Verenigde Staten over de oorlog in Oekraïne, zonder dat Europa daarbij betrokken wordt.

Merz plaatste een foto van hem en Macron op X, waarbij hij Macron bedankte voor zijn vriendschap en vertrouwen in de Frans-Duitse verhoudingen. „Samen kunnen onze landen belangrijke dingen bereiken voor Europa”, zei Merz op X.

Naar verwachting beginnen CDU en CSU binnenkort gesprekken met de sociaaldemocratische SPD om een regering te vormen.