Witmarsum krijgt Menno Simons Huis

Het is de bedoeling dat na de bouwvak de eerste spa de grond ingaat, zo vertelt Rob Workel, voorzitter van Stichting Menno Simons SDMF. Het project is een samenwerking tussen de stichting en de doopsgezinde gemeente De Lytse Streek, waartoe Pingjum en Witmarsum behoren.

De Stichting Menno Simons SDMF beheert drie monumenten: het schuilkerkje in Pingjum, het Menno Simons-gedenkteken aan It Fliet in Witmarsum en de bijbehorende Contourenkerk. Deze monumenten markeren de geboortegrond en het werkgebied van de Friese kerkhervormer Menno Simons, die geboren werd in Witmarsum. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland naar die plekken. „Vaak bussen vol.”

De schuilkerk in Pingjum is een van de drie monumenten die de Stichting Menno Simons SDMF beheert. beeld Marius Bremmer

De kerkelijke gemeente van De Lytse Streek heeft aan de Arumerweg de huidige vermaning. „Deze werd in de jaren zestig gebouwd door bouwbedrijf J. Heeringa, met hulp van vrijwilligers en de Mennonite Voluntary Service.” Ter gelegenheid van de 400e sterfdag van Menno Simons werd de vermaning in 1961 in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat er nu een aanbouw komt bij de Vermaning in Witmarsum, en ook de huidige kerk een opfrisbeurt krijgt, met onder meer nieuwe toiletten en een betere keukenvoorziening.

„We kunnen zeggen dat we hier steeds kleiner worden, maar elders groeit het doperdom” Rob Workel, voorzitter Stichting Menno Simons SDMF

Wereldwijd zijn er bijna 2 miljoen mennonieten, die zich vernoemen naar de in 1536 uitgetreden priester Menno Simons. „In 2024 ontvingen we gasten uit onder meer Nederland, Duitsland, de VS, Indonesië, Belize, Mexico, Zwitserland en zelfs een gast die woont op de Filipijnen.”

Volgens Workel voelen de initiatiefnemers van het nieuwe erfgoedcentrum ook een duidelijke verantwoordelijkheid richting de wereldwijde gemeenschap van doopsgezinden. „We kunnen zeggen dat we hier steeds kleiner worden, maar elders groeit het doperdom. Wij willen ook iets nalaten voor de generaties na ons.’’

Fondsenwerving

Er ligt al een ontwerp, de bouwvergunning is afgegeven en er is een aannemer gevonden. Ook heeft er fondsenwerving plaatsgevonden om de begrote bouwsom 360.000 euro bij elkaar te krijgen. „Veel doopsgezinde gemeenten hebben een gift gedaan. Van heel grote tot kleinere bedragen. Ook hebben we fondsen benaderd.”

Eigenlijk was de financiering al rond, maar doordat er van enkele fondsen lagere bedragen kwamen dan was toegezegd, moet er nu nog een gat van 40.000 euro gedicht worden. „Maar dat staat realisatie niet in de weg", benadrukt Workel.