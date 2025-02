Israëlische premier Netanyahu stuurt onderhandelaars naar Caïro

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een team onderhandelaars naar Caïro gestuurd om verder te praten over het bestand met de Palestijnse beweging Hamas. Egypte is een van de bemiddelaars, samen met Qatar en de VS. Volgens The Times of Israel is niet duidelijk waar de Israëli’s het in Caïro over willen hebben.

De bestandsakkoorden over Gaza zijn half januari gesloten en op 19 januari van kracht geworden. Zaterdag loopt de eerste fase van het bestand af. Er moet nog steeds onderhandeld worden over wat er in de tweede fase van het bestand precies moet gebeuren. Alle gijzelaars die in de eerste fase zouden worden vrijgelaten zijn inmiddels vrijgekomen. Maar Hamas houdt nog steeds gijzelaars vast in de Gazastrook. Netanyahu zou die allemaal in één keer vrijgelaten willen zien, in plaats van telkens een groepje zoals in de eerste fase, aldus Israëlische media.