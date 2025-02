Vooral in Noord-Holland vorig jaar meer auto-inbraken

Landelijk steeg het aantal auto-inbraken in drie jaar met 14,45 procent. In Noord-Holland nam het aantal in dezelfde periode toe met 35,1 procent, becijfert de vergelijkingssite.

Ook in Zuid-Holland (+331) en Utrecht (+329) was een flinke stijging te zien. Noord-Brabant noteerde juist een daling van 938 inbraken. Ook in Limburg daalde het aantal diefstallen, met 303.

Volgens Independer lopen inwoners van de provincies Utrecht en Noord-Holland de grootste kans op een auto-inbraak. Relatief gezien slaan inbrekers het vaakst toe in de stad Utrecht. Het aantal auto-inbraken per huishouden lag hier bijna 2,5 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. In de top vijf van meest geraakte steden staan verder Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Ouder-Amstel. Bloemendaal staat op plek zes.

Independer zegt voor het onderzoek data te hebben gebruikt van de politie en van het CBS.