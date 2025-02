Zeeland wil geen hoogspanningsmasten over de Westerschelde

„Wij pleiten er al heel lang voor om de kabels via een tunnel onder de Westerschelde door te laten lopen. Voor ons is een bovengrondse verbinding gewoon geen optie”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (energietransitie. „Wij willen geen Eiffeltorens in de Westerschelde.”

Netbeheerder TenneT onderzoekt de mogelijkheid om Zeeuws-Vlaanderen vanaf Zuid-Beveland aan te sluiten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnetwerk. TenneT onderzoekt daarvoor meerdere opties, waaronder een bovengrondse kruising over de Westerschelde en een ondergrondse verbinding.

Ook bij het onderzoek naar een tracé over land op Zuid-Beveland heeft de provincie een sterke voorkeur voor een ondergrondse verbinding met kabels. Vorige week sprak de gemeente Borsele zich al uit tegen nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen op Borsels grondgebied en hoogspanningsmasten over de Westerschelde.