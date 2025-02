Iran wil niet direct met VS onderhandelen over kernprogramma

Buitenland

Iran wil niet direct onderhandelen met de VS over zijn nucleaire programma. De Verenigde Staten hebben aangekondigd „maximale druk” uit te oefenen op Iran, maar Iran zal daaronder niet bezwijken, zei minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi in een gezamenlijke persconferentie met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.