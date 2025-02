Taakstraf voor UvA-demonstrant die waterfles naar politie gooide

De student van de Universiteit van Amsterdam bekende in de rechtbank dat hij een fles naar de politie had gegooid, naar eigen zeggen omdat hij zag dat de politie met geweld reageerde op vreedzame demonstranten. „Ik heb er spijt van. Ik heb een jaar de tijd gehad om te bedenken dat ik fout zat”, zei Joaquin L.C., die in Nederland een opleiding tot computerprogrammeur volgt. Hij zat na zijn arrestatie twee dagen in voorarrest.

De officier van justitie eiste een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. De aanklager sprak van politieagenten die bekogeld werden, terwijl ze in een linie stonden en de demonstratie wilden beëindigen. De advocaat zei dat niet duidelijk was of een agent was geraakt door het waterflesje en pleitte voor het opleggen van een taakstraf. De politierechter ging daarin mee en noemde een celstraf „niet op zijn plek”. Wel acht ze de verdachte strafbaar. „Bij een vreedzame demonstratie is het niet de bedoeling om spullen te gooien naar mensen die de orde moeten bewaken”, zei de rechter.

Eerder op dinsdagochtend werd een 24-jarige demonstrant veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Simone Z. kreeg de straf voor het slaan met stokken naar de politie en het werpen van een stok vanaf een barricade, alsof het een speer was. Ook beklom ze de shovel van de ME, waarvan ze werd afgetrokken.

De politierechter sprak een 29-jarige man uit Callantsoog vrij. Peike S. stond terecht voor het gooien van stenen en ballonnen naar de politie vanaf een barricade bij de universiteitsgebouwen rond het Binnengasthuisterrein. In de rechtbank ontkende hij dat hij op de barricade stond. „Ik was vredig aan het demonstreren”, zei S., die als stenengooier herkend zou zijn door een agent. De strafeis was twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, maar de rechter kon niet vaststellen dat S. de attributen had gegooid, omdat de politie geen uiterlijke kenmerken van de stenengooier had opgeschreven.