Politie treft neergeschoten jongen aan in Berkel en Rodenrijs

Binnenland

Op de Gerberasingel in Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) is maandagavond rond 22.30 uur een jongen aangetroffen met een schotwond. De 17-jarige jongen was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie vraagt om tips en camerabeelden.